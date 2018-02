Camera, collegio di Siracusa ai Cinquestelle

Siracusa - Il collegio uninominale Camera di Siracusa è uno dei quattro in Italia attribuiti ai Cinquestelle. A questo risultato approda la simulazione elaborata da Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza politica all’Università di Bologna, che pubblichiamo oggi fotografando i rapporti di forza tra i tre principali poli in tutti i collegi uninominali della Camera. Il candidato grillino Paolo Ficara, viene dato al 39,60%, il centrodestra, che candida Nicoletta Piazzese (Forza Italia) al 30,90%, Sofia Amoddio (Pd) al 21,25%.

Il metodo del professor Salvatore Vassallo (Università di Bologna)

Le simulazioni pubblicate non derivano da un singolo sondaggio ma sono il prodotto di una personale elaborazione del professor Salvatore Vassallo, dell'Università di Bologna, svolta sulla base di una molteplicità di fonti, tra cui anche i dati di due rilevazioni campionarie cortesemente messe a disposizione da SWG, da cui lo studioso ha ricavato una "matrice dei flussi", cioè degli spostamenti dell'elettorato da un partito all'altro, differenziati per macro-aree, che ha applicato ai risultati elettorali del 2013 in ciascun collegio del Rosatellum.

Il modello è stato costruito assumendo che ogni partito ottenga sul piano nazionale un risultato pari a quello previsto dalla media dei sondaggi sulle intenzioni di voto pubblicati nelle ultime due settimane. Assume quindi anche che le varie liste minori alleate del Pd e la "quarta gamba" del centrodestra non superino la soglia del 3% ma, prendendo poco più dell'1%, portino in dote questi voti ai partiti maggiori sul proporzionale in cambio di qualche seggio in collegi uninominali sicuri.

Naturalmente, non è affatto detto che il 4 marzo gli italiani voteranno così.