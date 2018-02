Libero Consorzio, si è insediato il neo commissario Salvatore Piazza

Ragusa - Si è insediato stamani il nuovo Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, nominato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci il 30 gennaio. Ha preso possesso del suo Ufficio sottoscrivendo davanti al segretario generale dell’Ente, Vittorio Scalogna, la dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità.

Per Salvatore Piazza, 69 anni, originario di Caltagirone, segretario generale in quiescenza, è un ritorno a casa perché guida un Ente che ha ‘servito’ dal luglio 2007 sino al maggio 2012 prima come segretario generale e nell’ultimo anno da direttore generale.

Come suo primo atto ha incontrato i dirigenti dell’Ente per una prima presa di contatto con la struttura burocratica che conosce molto bene per averla guidata in passato e per avere un quadro aggiornato sulle criticità dei vari settori con particolare attenzione alla situazione finanziaria e alla progettualità nei settori lavori pubblici e viabilità. Piazza ha incontrato pure i rappresentanti sindacali delle Rsu che gli hanno dato il benvenuto per il nuovo incarico.

Per lunedì 5 febbraio alle ore 11 è previsto il passaggio di consegne ufficiali col commissario uscente Dario Cartabellotta col quale alle ore 11,30 congiuntamente il neo Commissario Salvatore Piazza terrà una conferenza di stampa.