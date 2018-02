Incidente in galleria sulla Catania-Siracusa, 4 feriti, uno grave

Lentini - Grave incidente stradale in galleria questa mattina poco dopo le 10. L'impatto si è verificato sulla Catania-Siracusa all'interno della galleria San Demetrio, in territorio di Lentini. A schiantarsi, un autocarro e un'Alfa Romeo 166 per cause ancora tutte da accertare.

Quattro i feriti, di cui uno grave che è poi stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Gli altri tre feriti, tutti meno gravi, sono stati trasportati al Garibaldi di Catania e all'ospedale di Lentini. Illese invece le due persone che viaggiavano a bordo del mezzo pesante. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e per i rilievi. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.