Unicredit, c'è l'accordo coi sindacati: fino a 500 assunzioni di giovani

E' stato firmato, nella notte, l'accordo fra Unicredit e sindacati che prevede fino a 500 assunzioni di giovani in Italia in cambio di uscite volontarie, nella misura di 1 a 1, per i lavoratori delle aree professionali e quadri direttivi. E' quanto riferiscono fonti sindacali secondo cui le assunzioni potranno aumentare "in relazione ai costi delle tipologie di adesione" all'uscita.