Chiaramonte: festa delle mascherine a Villaggio Gulfi con Namastè

Chiaramonte Gulfi - E' stata finalmente svelata la location dell'evento che l'associazione culturale Namastè aveva lanciato tramite una campagna su facebook: l'appuntamento, per grandi e piccini, è fissato per sabato 10 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 con la "Festa delle mascherine", un evento organizzato dall'associazione a Villaggio Gulfi in occasione del carnevale. Più precisamente, la festa si svolgerà all'interno del Centro Commerciale.

Tanta festa, tanta musica e tanto divertimento: i bambini saranno accolti dalle animatrici dell'associazione e da alcuni personaggi in maschera che renderanno il pomeriggio che precede la domenica di carnevale un momento speciale anche per le famiglie: "Ringraziamo di vero cuore tutti i commercianti del centro commerciale di Villaggio Gulfi che ci hanno accolto e tutti gli sponsor della manifestazione", spiega il presidente Daniela Lucifora. Namastè sarà poi presente domenica 11 febbraio in piazza Duomo, con la consueta animazione per i più piccoli.