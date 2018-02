Modica, italian brass band. La storia delle colonne sonore

Modica - Dopo lo straordinario successo riscosso la scorsa stagione, un grande ritorno al Teatro Garibaldi di Modica. L'Italian Brass Band dell'Istituto Superiore di studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Catania torna ad essere protagonista sabato 3 febbraio alle ore 21 per condurci in un nuovo viaggio tra le più belle musiche del cinema. Lo fa con un nuovo emozionante repertorio dedicato alle colonne sonore più famose. “La storia delle colonne sonore 2”, questo è il titolo del nuovo concerto previsto per sabato sera, è un fuori abbonamento della stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi e vedrà la particolare interpretazione, con 50 elementi sul palco, di indimenticabili composizioni sonore.

Il nuovo e inedito programma spazia infatti dalle celebri colonne dei film “Indiana Jones” a “Laurens of Arabia”, da “I clown” a “Batman”, da “La strada” a “Lo squalo”, ed ancora “Robin Hood”, “Harry Potter”, “La mia Africa”, “Jurassic Park”, “Spirit cavallo selvaggio”, “The Peter Gunn”. A dirigere l’Italian Brass Band, ottoni e percussioni, sarà il maestro Salvatore Di Stefano, che con la sua frizzante bacchetta riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico. E così le colonne sonore che hanno fatto più emozionare negli ultimi anni creeranno una straordinaria atmosfera al Teatro Garibaldi di Modica per una serata dall’intenso coinvolgimento.

La stagione musicale del teatro modicano, diretta dal maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, ospita dunque una formazione che ottiene sempre grande successo in tutti i suoi concerti e che è l’evoluzione naturale dei laboratori di musica d’insieme delle classi universitarie di ottoni e percussioni dell'Istituto Bellini e composto dagli allievi del Conservatorio, dai docenti delle classi di tromba, trombone, corno e strumenti a percussione e da ex allievi che sono diventati musicisti professionisti. Nato nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare i giovani musicisti, importando la tradizione anglosassone delle Brass Band, che vantano una storia di circa 150 anni, e sviluppando repertori originali e di grande interesse, l’ensemble ha eseguito nel corso degli anni numerosi concerti per prestigiosi enti ed istituzioni musicali. I biglietti del concerto possono essere acquistati su www.ciaotickets.com oppure al botteghino del Teatro Garibaldi (0932 946991)