Livia ha un amante su Facebook, Montalbano geloso. VIDEO

C'è un matrimonio, nell'episodio "Amore", nelle due nuove puntate del Commissario Montalbano, in programma il 12 e 19 febbraio. Un matrimonio onorico, sognato, in un incubo, forse. Ma c'è anche la paura di un amante, con cui Livia intratterrebbe una relazione, coltivata via Facebook. E così Salvo Montalbano affida le indagini sul tradimento a Mimì Augello-Cesare Bocci e ad Agatino Catarella-Angelo Russo. Livia e un tale Alessandro, un bell'uomo, a giudicare dalle foto del profilo social, hanno una chat segreta, cui la polizia postale non riesce ad accedere. Altro che matrimonio in spiaggia, con tanto di sindaco barbuto a celebrare il rito civile! Salvo sente il fiato di un altro uomo sul proprio collo, anzi, sul collo della propria amata, che lui stesso non ha mai ricambiato con fedeltà assoluta.