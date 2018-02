Principianti in amore, in teatro a Ragusa

Ragusa - Dopo il successo della tournée romana al Teatro Ivelise, il Collettivo ConTatto torna in Sicilia, con lo spettacolo Principianti in amore. La commedia drammatica in tre quadri va in scena per la prima volta a Ragusa, domani, domenica 4 febbraio 2018, al Teatro Leader di Via Asia n° 1. La produzione dello spettacolo è curata dal Collettivo ConTatto, un’associazione culturale di Vittoria (Ragusa), nata nel 2014, per promuovere un teatro esperienziale e di ricerca. «Il nostro spettacolo – afferma Cinzia Aronica – è portatore di un’idea di teatro audace. Che, con levità, affronta temi di drammatica attualità come la violenza tra le mura domestiche e l’eutanasia».

Francesco Savarino è «entusiasta della positiva accoglienza del pubblico romano. Principianti in amore è un progetto che nasce con un obiettivo preciso: portare la nostra idea di teatro nelle case delle persone. Con nuove possibilità di riscrittura scenica si può recuperare il dialogo tra l’autore e lo spettatore, abbattendo la quarta parete. È questa l’idea del teatro d’appartamento».

Il testo di “Principianti in amore”, ispirato al mondo poetico dello scrittore statunitense Raymond Carver, il riconosciuto maestro del minimalismo letterario, è firmato da Francesco Savarino e Cinzia Aronica. Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, è influenzato da un dipinto di Paola Tommasi e porta sulla scena la difficoltà delle “relazioni pericolose”. La tela, ricca di forme geometriche circolari dai colori caldi, è abitata da figure di amanti. La struttura di “Principianti in amore” si dipana in tre quadri. Tre atti per raccontare, attraverso scenari minimalisti, un modo inedito d’intendere i sentimenti.

La messa in scena

La messa in scena è interpretata da sette attori, tutti siciliani: Cinzia Aronica, Francesco Savarino, Paola Tommasi, Carmelita Lombardo, Andrea Cannizzo, Lillo Puccio e Chiara Cilia. La regia è opera di Cinzia Aronica. L’audio è di Daniela Sanfilippo. I costumi originali sono realizzati da Stefania Novara e Giusi Piccione. La scena di “Principianti in amore” è dominata da una scala di alluminio. Vero e proprio Totem dello spettacolo. Una scala, allo stesso tempo mobile ma anche catalizzatrice di emozioni, che diventa personaggio. I sette attori si presentano al pubblico aggrovigliati. Dirigendosi incantati verso un punto indefinito. Senza mai perdere il “contatto”, gli uni con gli altri. Da un gruppo informe, si separano le coppie. Che animano i numerosi quadri che compongono lo spettacolo.

Il primo quadro

Il primo quadro racconta la storia di una coppia che vive la routine della relazione matrimoniale. I vicini partono per un viaggio. I protagonisti devono prendersi cura della casa, del gatto e delle piante. La moglie e il marito, entrando nell’abitazione dei vicini, hanno l’opportunità di vestire i panni degli altri, immaginando una vita mai realmente vissuta.

Il secondo quadro

Nel secondo quadro, due coppie in un interno domestico. Terry confida agli amici di aver subito l’ossessione amorosa di un suo ex, Carl, morto suicida. Questa confidenza offre lo spunto per un’accesa discussione su un tema complesso: “di cosa parliamo quando parliamo d’amore”. Un dichiarato omaggio all’universo tipicamente carveriano. Bevendo vino Herb, il marito di Terry, ricorda un aneddoto riguardante il suo lavoro di medico. Parla di una coppia di anziani sopravvissuti ad un pauroso incidente. Il loro amore, fatto di cure e attenzioni, si contrappone al sentimento violento dei giovani sposi.

Il terzo quadro

Nel terzo e ultimo quadro, una coppia nevrotica viene svegliata nella notte da una donna stralunata, che cerca al telefono un fantomatico uomo, Bad. I due, dopo la chiamata discutono, tra sogno e realtà. Il racconto della dimensione onirica si alterna, istericamente, all’ossessione ipocondriaca. Che si manifesta in una richiesta finale disperata: l’eutanasia di un amore.