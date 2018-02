Celebrati i funerali di Pino Giallongo

Rosolini - Il cavallo fuori dalla chiesa, a salutare il padrone, che non c'è più. Sono stati celebrati oggi pomeriggio, in chiesa madre, a Rosolini, i funerali di Pino Giallongo, uno dei titolari della Giallongo Calcestruzzi. L'uomo è spirato in seguito a un intervento al cuore all’ospedale di Como. Pino lascia la moglie e tre figli. Aveva 45 anni.