Consorzio Autostrade, segato Nitto Rosso

Messina -Ieri – su invito del Presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci – si è riunita l’Assemblea dei Soci del Consorzio con all’ordine del giorno gli adempimenti indicati dall’art.3/ter della L.R. 22/95 (come integrata dalla L.R.6/2017) *“conferma, revoca, modifica o rinnovo dell’organo di Amministrazione”.

Ha presieduto i lavori l’Arch. Salvatore Lizzio, Capo di Gabinetto dell’Assessore Regionale Infrastrutture.

L’Assemblea ha preliminarmente accolto le dimissioni del vice presidente Avv. Antonino Gazzara, eletto nel 2014 in rappresentanza dei soci degli enti consorziati diversi dalla Regione. Subito dopo ha eletto Presidente la Dott.ssa Alessia Trombino (Capo Segreteria del Presidente della Regione) e Consigliere l’Avv. Maurizio Maria Siragusa (Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture), entrambi su designazione della Regione Siciliana e consigliere l’On. Francesco Calanna (attuale Commissario Straordinario Area Metropolitana di Messina) per i soci degli enti diversi.

Esce dal Cas dunque il ragusano Nitto Rosso che era stato indicato dal precedente Governo regionale. Rosso si era candidato alle regionali con l'Udc, a sostegno di Micari presidente.