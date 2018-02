Luigi Di Maio, Teatro Italia stracolmo a Scicli. VIDEO

Scicli - "Nonostante fosse sabato mattina, ecco la risposta dei cittadini di Scicli! Grazie di cuore per la partecipazione e per l’affetto che ci state dimostrando tappa dopo tappa". Così Luigi Di Maio dopo l'incontro di stamani al Teatro Italia di Scicli. La giornata uggiosa e la pioggia non hanno fermato i simpatizzanti del movimento Cinque Stelle.