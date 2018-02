Modica, giovane tenta suicidio dal ponte, dissuaso dai pompieri

Modica - Due vigili del fuoco, uno in pensione e l’altro fuori servizio, hanno dissuaso un giovane a lanciarsi dal ponte Guerrieri a Modica. I due pompieri stavano attraversando il ponte a bordo di una Mercedes quando hanno intravisto sulla rete di protezione la sagoma di un uomo. Un giovane di circa 26 anni in evidente stato confusionale si era arrampicato sulla rete di protezione oltrepassandola nel tentativo di togliersi la vita. I due vigili del fuoco hanno allertato le forze dell’ordine e nel frattempo si sono avvicinati al ragazzo tentando di dissuaderlo dal compiere l’insano gesto. Dopo alcuni minuti il ragazzo si è rasserenato ed ha permesso ai suoi soccorritori di trarlo in salvo riportandolo all’interno della rete protettiva.

Il giovane è stato trasferito al Busacca di Scicli per un trattamento sanitario obbligatorio.