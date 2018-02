Ragusa. Vuoi fare la commessa? Non devi essere sposata o convivente

Ragusa - Un annuncio di lavoro, di offro lavoro, come centinaia in rete. E' stato postato da un'azienda che ha un negozio in un centro commerciale di Ragusa. Il punto vendita cerca una commessa, e descrive le caratteristiche della donna. Non deve superare i 30 anni, deve avere serietà ed esperienza nelle vendite e nel rapporto col pubblico, "no sposate nè conviventi". Immaginiamo che non debba essere fidanzata. Qualcuno vuole capire il motivo di questa esclusione palesemente incostituzionale e discriminatoria? La risposta è presto servita: "astenersi perditempo o domande superflue".