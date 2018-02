Il Trail della Val d’Ippari apre la stagione Ecotrail

Vittoria - Nel weekend di vittoria comincia nel migliore dei modi l’11ª stagione del Trail Sicilia. Oltre 250 i trail runners che hanno preso parte al trail della Val Lipari, una classica della disciplina, primo dei 12 appuntamenti stagionali del circuito Ecotrail Sicilia 2018.

A concludere per primo 17 km della prova agonistica lungo percorso che dalla villa comunale di Vittoria si è addentrato tra i sentieri della Val di’Ippari e della riserva naturale orientata del Pino d’Aleppo, è stato il maltese Ryan Farrugia, che ha preceduto il connazionale Carlie Cilia, terzo gradino del podio per il sicilianissimo Enzo Taranto. Tra le donne primo posto per la palermitana Giorgia Pecoraro della ASD Panormus, che ha preceduto Laura Tummino Della ASD No al doping e alla droga. Terza Fernanda Milone Della barocco Running.

Nutrita la presenza anche di atleti stranieri, in particolare di un gruppo di maltesi.Tanti amanti della passeggiata in natura che hanno preso parte alle camminate non agonistiche di 7 e 17 km e tanti anche i partecipanti alla visita guidata accessibile a tutti, organizzata dall’associazione grotte alte.

Al termine delle prove, in pieno spirito trail, tutti si sono intrattenuti in un conviviale pasta party realizzato con prodotti tipici del territorio. Ad organizzare l’evento la ASD no al doping e alla droga coadiuvara da ASD di Ecotrail Sicilia, società organizzatrice di un circuito che quest’anno si preannuncia ancora più ricco di avventure con una prestigiosa new entry, il trail dello zingaro, prima riserva naturale istituita in Sicilia simbolo delle lotte del movimento ambientalista a tutela delle meraviglie naturalistiche dell’isola. E proprio lo zingaro sarà protagonista del secondo appuntamento stagionale, il prossimo 18 febbraio.