Carnevale a Vittoria, gli appuntamenti

Vittoria - Week-end ricco di iniziative, il prossimo, per festeggiare il Carnevale. Diverse le inziative in programma a Vittoria e Scoglitti, organizzate da realtà associative del territorio in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Spettacolo del Comune di Vittoria.

Sabato 10, nei locali dell'Istituto comprensivo “Sciascia” di Scoglitti, alle 16 avrà luogo una sfilatra di mascherine organizzata dalla scuola; alle 19, esibizione di ballo della scuola Swing Dance, a cura della maestra Veronica Perone; alle 20, serata danzante in maschera, animata dalla Swing Dance e patrocinata dal Comune; a seguire, sagra della salsiccia, organizzata dalla San Vincenzo de' Paoli di Scoglitti (il ricavato sarà devoluto in beneficenza).

Domenica 11, alle 9:30 alla Villa Comunale di Vittoria sfilata di mascherine, riservata ai bambini da zero a 13 anni. Le iscrizioni dovranno pervenire non oltre il 7 febbraio telefonando al 339.7400397 (Giulia) o al 331.9087112 (Leandra).

“Le iniziative in programma – dichiara l'assessore agli Spettacoli, Alfredo Vinciguerra -sono frutto di un percorso di proficua collaborazione con le associazioni del territorio per organizzare eventi fruibili dalle famiglie. Il carnevale sarà anche l'occasione per riappropriarsi degli spazi pubblici, come la splendida villa comunale a Vittoria, e per mantenere la giusta attenzione su Scoglitti”.