Il pianista Robert Andres sabato a Ragusa

Ragusa - Un viaggio musicale da Vienna a Budapest passando da Parigi. Sarà un concerto dalle mille sonorità il prossimo appuntamento della 23esima Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” in programma sabato prossimo 10 febbraio alle 20,30 al Teatro Don Bosco. Sarà il celebre pianista Robert Andres ad eseguire l’affascinante repertorio del concerto, dal titolo “Gioielli Musicali”, che ben si incastona all’interno della stagione patrocinata dall’Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa, con la direzione artistica della pianista Diana Nocciero. Robert Andres si è diplomato all’Accademia di Musica di Zagabria e in seguito ha ricevuto una borsa di studio del Governo sovietico per studiare al Conservatorio di San Pietroburgo. Si è perfezionato a Vienna e negli Stati Uniti presso l’Università di Kansas, conseguendo la laurea di dottore in Arti Musicali per il pianoforte ed il titolo di maestro in musicologia. Si è esibito in concerti solistici, con orchestra ed in musica da camera in vari Paesi europei, quali Austria, Italia, Spagna, Francia, Belgio, Irlanda, Portogallo, Russia, Ucraina, Croazia, Slovenia, Slovacca, Polonia, ed anche in Venezuela e negli Stati Uniti. È spesso invitato a tenere masterclasses. Nel 1998 è stato l’artista ospite principale dell’Amadeus Piano Festival di Tulsa, in Oklahoma, Usa, dove ha tenuto una masterclass e si è prodotto in concerti solistici, cameristici ed in conferenze, e vi è ritornato nel 2004 e 2014. Ha fatto parte della giuria di vari concorsi nazionali ed internazionali, ha un’intensa attività come scrittore e conferenziere di argomenti musicali, e collabora con prestigiosi giornali musicali, enciclopedie e riviste di vari Paesi ed è anche stato critico musicale. Nel 2001 la Scarecrow Press (USA) ha pubblicato il suo libro sui principi dell’approccio scientifico alla tecnica pianistica. Il prezzo del singolo biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it.