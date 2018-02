Attrice, modella e Chiaramontana: Michela, un servizio sul mensile Vip

Roma - E' giovane, bellissima e cosa ancora più importante e rara di questi tempi, ha voglia di studiare. Lei è Michela Incardona, ha 19 anni, chiaramontana, un fisico statuario e un viso d'angelo e il suo sogno è fare l'attrice. Per questo, da qualche mese, si è trasferita a Roma e studia recitazione presso l' accademia cinematografica di Claudia Gerini.

Nel tempo libero, Michela Incardona si dedica alla fotografia e come indossatrice ha già lavorato per riviste settimanali come "Stop". Ora, il servizio fotografico per MaMie Création, uscito sul mensile Vip e in edicola in questi giorni. Michela si rende conto di quanto sia difficile il mondo del cinema: "Voglio impare un mestiere tanto bello quanto difficile, ma essendo determinata e cocciuta, nulla mi ferma".

Per quanto riguarda invece i progetti nell'immediato futuro, la bella Michela non si sbilancia troppo: "C'è ancora tanta carne a fuoco e spero di poter dire molto di più quando ogni progetto sarà realizzato e confermato". L'unica cosa che lascia trapelare è che fra qualche settimana girerà delle scene a Lecce per un film. Ma il resto è ancora top secret.