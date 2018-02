Chiaramonte: un frigorifero, davanti alla forestale di Santa Margherita

Chiaramonte Gulfi - Passeggiando in contrada Santa Margherita, nei pressi del cancello d'ingresso della Forestale, non si può far a meno di notare un frigorifero intero buttato praticamente in mezzo alla strada, quasi nei pressi del cancello che porta poi nello splendido demanio. La zona è densamente abitata, ricca anche di appezzamenti di terreno e di verde, ed è l'ideale per una passeggiata dopo il pranzo domenicale.

A rovinare l'idillio, un frigorifero lanciato in mezzo al verde, quasi sulla strada. Ogni commento sull'inciviltà di chi ha gettato un rifiuto speciale di quel tipo, sarebbe superfluo. Sarebbe comunque ora di rimuoverlo, visto che si trova lì da almeno una settimana.