Levante e Fiorello cantano Non amarmi in siciliano. VIDEO

E' andato in onda su radio deejay, all'interno del simpatico programma di Fiorello (Il Rosario della sera), un'inedita versione di "Non amarmi", celebre canzone, cantanta in siciliano da Fiorello stesso e da Levante, quella che dicono sia una cantante, nata grazie ai follower su Instagram. Al di la del fatto che Levante canta come canta, l'esperimento appare davvero molto curioso e riuscito per la grandissima personalità di Fiorello, la sua simpatia e la sua innegabile bravura.