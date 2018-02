Vittoria alla Fruit Logistica di Berlino

Vittoria - E' stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la "missione" vittoriese a Berlino in occasione di Fruit Logistica 2018. Nella prestigiosa Fiera internazionale la città di Vittoria sarà rappresentata da uno spazio espositivo concepito e curato dalla Vittoria Mercati con diverse aziende del territorio. A illustrare i dettagli dell'evento fieristico erano presenti il sindaco Giovanni Moscato, l'assessore allo Sviluppo Economico Valeria Zorzi, il presidente di Vittoria Mercati Gianni Di Blasi e il direttore del polo fieristico Davide La Rosa.

"Da troppi anni la città di Vittoria – ha spiegato il primo cittadino – era assente nelle fiere di settore e sin dall'inizio del mio mandato è stata una precisa volontà quella di essere presenti nelle vetrine più prestigiose al fine di far conoscere le nostre eccellenze. Dobbiamo essere protagonisti del settore agricolo: un settore che racchiude la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra vivacità imprenditoriale seppur tra le tante difficoltà degli ultimi anni".

"Sin da quando sono assessore – ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo Economico Valeria Zorzi – ho lavorato per la programmazione della presenza di Vittoria nella fiera di Berlino. Se prima ci limitavamo ad essere ospiti di altri stand adesso, invece, saremo protagonisti grazie all'impegno di Vittoria Mercati e grazie alle aziende del territorio che hanno scommesso su questa importante vetrina. Sarà l'occasione per dare grande visibilità e lustro al nostro territorio e il mio impegno continuerà in maniera ancora più intensa per la promozione e la tutela delle tante eccellenze del territorio, dell'agricoltura, della viticoltura e dell'enogastronomia. Siamo consci del grave momento che vivono i produttori e l'intero settore e proprio su questo il sindaco di Vittoria sta portando avanti una interlocuzione con tutti i sindaci delle città della fascia trasformata e con l'assessore regionale all'Agricoltura. Parallelamente non bisogna fermarsi nella promozione e valorizzazione dell'eccellenza del territorio".

"La Fruit Logistica di Berlino – ha concluso il direttore del polo fieristico Davide La Rosa – è una finestra sul mondo e Vittoria sarà presente per guardare al guturo da protagonista, unendo la capacità del privato al supporto del pubblico. La volontà eespressa dalla Vittoria Mercati, di concerto con il Comune, segna il punto di inizio di un nuovo modo di interpretare le iere internazionali. Con la nostra area espositiva raccontermo il territorio e le sue peculiarità produttive. Il percorso di promozione e valorizzazione prosegue a tamburo battente con Med in Food che a maggio toccherà la seconda edizione"