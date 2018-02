Era senza fissa dimora, arrestato tunisino ricercato per evasione

Comiso - E' stato arrestato il 3 febbraio (già segnalato il 30 gennaio per evasione), Alì Guorgueb, tunisino, 32 anni, sottoposto ai domiciliari per i reati di lesione, rapina e porto ingiustificato di arma. L'uomo risultava essere senza fissa dimora anche se all’atto della scarcerazione aveva indicato un domicilio a Comiso.

Il titolare di un immobile di via Conte di Torino in Comiso non sapeva che il tunisino aveva indicato casa sua come residenza per i domiciliari: lo conosceva, perchè era stato dipendente della sua azienda agricola ma ignorava che questi avesse fornito i dati della propria abitazione per espiare la pena degli arresti domiciliari.

Il tunisino si è presentato sabato mattina alla polizia dove è stato controllato e posto in stato di arresto.

Essendo senza fissa dimora non ha potuto fornire indicazioni su un luogo dove scontare la pena, e visti i gravi fatti per cui è posto in regime di custodia, è stato condotto in carcere.