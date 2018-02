Tenta il suicidio in corso Italia, sottoposto a Tso

Ragusa - Ha minacciato di suicidarsi, urlando, lanciando oggetti in aria e annunciando l'intenzione di lasciarsi dal balcone di casa. Protagonista del momento di panico un n ragazzo residente a Ragusa nato in Puglia. Ha cercato di farla finita lanciandosi dal balcone di casa, lanciando prima alcuni oggetti che sono rovinosamente caduti a terra. Paura anche tra i vicini di casa che hanno allertato le forze dell’Ordine. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato il giovane a desistere dall’insano gesto. E’ stato poi disposto il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio con il ricovero in ospedale.