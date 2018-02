Vittoria, a fuoco tre camion della ditta SF Ecology

Vittoria - Incendio questa notte nel piazzale della SF Ecology, a Vittoria. Le fiamme hanno distrutto tre semirimorchi ed un autotreno della ditta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 23.45 di ieri. E' intervenuta anche un'altra squadra operativa e l'autobotte stanziata all'aeroporto di Comiso proprio a causa della vastità dell'incendio.

I dani sono ingenti ma attualmente si sconoscono le cause che hanno provocato le fiamme. Sul posto sono intevenuti anche i carabinieri di Vittoria che al momento non esludono nessuna pista: dall'incendio per cause accidentali ad un atto, molto probabilmente, di natura dolosa. La SF Ecology è una ditta che si occupa di trasporti internazionali, con moltissimi dipendenti e un fatturato di diversi milioni di euro. Le fiamme sono state domate intorno alle 2 del mattino.