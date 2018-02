Agenda urbana, in arrivo 18 milioni per Modica

Modica - Ignazio Abbate e Federico Piccitto, primi cittadini di Modica e Ragusa, hanno firmato oggi la nascita di “Agenda Urbana Ragusa – Modica” il protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di un’Autorità Urbana per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sotenibile prevista dal PO FESR 2014 -2020. Saranno 41.435.232,00 gli euro che saranno messi a disposizione dell’Agenda Urbana “iblea”. Di questi circa 18 milioni (17.960.942,00) andranno a Modica, i restanti 23.474.290,00 sono destinati a Ragusa, comune capofila. Per quanto riguarda la Città di Modica, sono stati individuati quattro assi di sviluppo: 1)Promozione della competitività delle PMI e del settore primario 2) Energia sostenibile e qualità della vita 3)Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 4)Inclusione Sociale.

Nella prima direttiva sono inclusi gli aiuti alle imprese per lo sviluppo di prodotti e servizi nel settore primario. Nella seconda direttiva (Energia sostenibile e qualità della vita) troviamo, tra gli altri, gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia in 10 edifici comunali, la riqualificazione della piscina comunale di via Sacro Cuore e la realizzazione della pista ciclabile Marina di Modica – Maganuco. La terza direttiva (tutela ambiente ed efficientamento risorse) comprende il restauro di Palazzo dei Mercedari, la riqualificazione del terminal Parcheggio S.Francesco La Cava, il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. La quarta direttiva (Inclusione Sociale) prevede il recupero dell’ex mattatoio comunale di Via Fontana e la sua trasformazione in “Città dei Bambini”, aiuti al terzo settore e alle associazioni no profit, il completamento del centro diurno per anziani, il restauro dell’albergo dei poveri a Modica Alta e la realizzazione di un centro Alzhaimer.

“La firma sulla nascita di Agenda Urbana è la conferma che l’unione del territorio porta sempre buoni frutti. Superando antiche rivalità e valorizzando i tanti aspetti in comune delle nostre Città, siamo riusciti ad intercettare una più che cospicua fetta di finanziamenti che contribuiranno a valorizzare tanti aspetti bisognosi di interventi. Cosa che è avvenuta anche per quanto riguarda la creazione del GAL, in cui Modica è il comune capofila. La costruzione della pista ciclabile, il riutilizzo dell’ex mattatoio, la nascita della Città dei Bambini sono tutte opere che cambieranno in meglio il volto di Modica”.