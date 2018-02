Ad Avide Vigneti & Cantine il diploma Ecofriendly 2018

Comiso - “Per l’impegno dell’azienda nella realizzazione di progetti finalizzati alla tutela del territorio e del vigneto, nonché nell’attuazione di piani volti al risparmio energetico e, non ultimo, alla produzione di vini rispettosi della salute e del benessere dei consumatori” Avide Vigneti & Cantine, l’azienda vitivinicola di Comiso, dei fratelli Lidia e Marco Calcaterra è stata insignita, per il terzo anno consecutivo, del Diploma Ecofriendly 2018 dalla guida Vinibuoni d’Italia, che da anni “dedica la propria attenzione all’impegno delle aziende che si sono dotate di standard e codici volontari per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della produzione vitivinicola”.

Vinibuoni d’Italia è l’unica guida che segnala le aziende che si impegnano su progetti a impatto zero, con un’apposita icona affiancata al nome dell’azienda.

La guida porta avanti questo progetto perché “nel prossimo futuro i consumatori considereranno il fattore ecologico come uno dei parametri principali per scegliere un vino, attribuendo al concetto di “rispetto per l’ambiente” un’importanza simile al prezzo, alla varietà o all’origine”.

“Le aziende italiane si distinguono in Europa per l’impegno dei vignaioli a ripristinare la produttività biologica dei terreni e la sostenibilità ambientale con pratiche che prevedono diversi tipi di intervento, come la riduzione al minimo dell’uso di prodotti agrochimici, soprattutto in presenza di efficaci alternative, il miglioramento dei sistemi d’irrigazione per massimizzare l’efficienza dell’acqua; l’ottimizzazione della validità delle operazioni di cantina e l’uso di energie rinnovabili e dei biocarburanti; l’utilizzo di bottiglie di vetro più leggero, solitamente riciclato; azioni che non solo rivestono un profilo etico, ma anche comunicano un tipo di azienda “amica” dell’ambiente”.

Un riconoscimento che, ancora una volta premia una scelta etica aziendale portata avanti ormai da molti anni.