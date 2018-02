Chiaramonte, Flaming Competion. I premiati

Chiaramonte Gulfi - Lo scorso 31 gennaio 2018 l’I.P.S. Principi Grimaldi ha ospitato 8 squadre siciliane (18 concorrenti) più una fuori concorso composta da ragazzi speciali, per il concorso regionale di “Cucina nell’arte flambé”.

Tema centrale è la cucina che segue i principii del nutrirsi in modo salutare, utilizzando i prodotti del Mediterraneo, e che valorizza il gusto e la peculiarità di prodotti autoctoni e di qualità, compresi i presidi slow food.

“Organizzare questo evento è stato molto impegnativo” dice il Referente Concorso prof. Occhipinti Giovanni, affiancato dal vice gran cancelliere AMIRA sig. Vito Guzzardi.

Le squadre hanno dimostrato un livello molto alto di preparazione.

IL PRIMO PREMIO è andato all’ IIS “G. Marconi” di Vittoria con gli aspiranti maître Rudy Pitrolo e Miriana Moreno accompagnati dal prof. Maurizio Alescio. Hanno presentato un piatto innovativo valorizzando la fava cottoia, le verdure cotte al vapore e il maialino nero degli Iblei.

IL SECONDO PREMIO se lo è aggiudicato l’IIS “E. Medi” di Randazzo con gli aspiranti maître Nunzia Giangreco e Ovidio Timofte accompagnati dal fiduciario docente prof. Alfio Cantarella. Il piatto presentato è stato un filetto di maialino dei Nebrodi in salsa di frutti di bosco con spinaci.

IL TERZO PREMIO è stato assegnato all’IPS “G. Ferraris” di Ragusa con le aspiranti maître Matilde Piccitto e Jenny Oro accompagnati dal prof. Giorgio Comitini. Hanno proposto un filetto di maialino addolcito con farina di carrubo e un’insalata d’arance rivisitata a caldo con zucca, guarnendo il tutto con chips di patate viola e chips di pane.

THE BEST ENGLISH PERFORMANCE (premio aggiuntivo) è andato all’IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo con le aspiranti maitre Giunta Laura e Cragnocchi Andrea accompagnati dal prof. Salvatore Garbo.

L’edizione 2019 si svolgerà in itinere presso istituto l’ IIS G. Marconi di Vittoria.

Per il prossimo 8 marzo il fiduciario e vice gran cancelliere di Sicilia e Sardegna formerà una squadra di tre ragazze da portare alle nazionali di Grado (GO) per l’edizione 2018 di “le donne nell’arte flambé).

Nella sede centrale a Modica il giorno prima si era svolto un convegno sui presidi slow food, il significato di essere cittadini nel mondo, il turismo, e i progetti Erasmus.

Diversi gli ospiti di onore: il presidente Nazionale AMIRA Valerio Beltrami, il vice presidente nazionale AMIRA Mario De Cristina , il past-president AMIRA Carlo Hassan, il gran maestro AMIRA Rosario Magri, lo chef stellato Michelin Claudio Ruta, il delegato AIS Giuseppe Bonaventura, il sindaco di Santa Croce Camarina Dott. Giovanni Barone, il sindaco di Chiaramonte Gulfi On. Sebastiano Gurrieri con l’Assessore alla pubblica istruzione, Veronica Sammatrice.

Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Paola Giardina referente di sede staccata di Chiaramonte Gulfi per aver creduto dal primo momento nell’importanza di questo evento, al preside prof. Bartolomeo Saitta e al vicario prof. Orazio Licitra.

La competition è stata magistralmente condotta dalla giornalista Sonia Iacono che ha saputo dare un valore aggiunto alla manifestazione.Si ringraziano tutti gli sponsor che sono stati presenti (AVIDE, CANTINE PEPI, POGGIO DI BORTOLONE, LATTERIE RIUNITE, CIEFFE SRL, AGRIN, TENDER BEEF, ELECTROLUX, TRINACRIA CATERING, ANTICA STAZIONE, CONSORZIO CHIARAMONTE, BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA) e, in particolar modo, il Comune di Chiaramonte Gulfi e il Sindaco On. Sebastiano Gurrieri che, oltre al patrocinio, ha elargito un consistente contributo spese.