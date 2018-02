Festival di Sanremo, Mina canta La La Land. VIDEO

Sanremo - Mina Mazzini a Sanremo. Un sogno, un miraggio. Stasera la signora della canzone italiana ha fatto un regalo al suo pubblico. Ha cantato, per la prima volta, la colonna sonora del film La La Land, "Another day of sun".

L'anno scorso la cantante aveva interpretato, "All night" di Parov Stelar. Stasera Mina è tornata a cantare per gli spot Tim: Una opera digitale in V atti, una storia in cinque puntate sempre, lungo le cinque serate del festival, che culminerà sabato sera direttamente sul palco dell'Ariston, dal vivo con una cosa mai vista. Mina la sera finale sarà virtualmente presente sul palco con una sorta di ologramma. Intanto lo spot vede Mina al comando di un'astronave, assieme a robot che ballano: la canzone è "Another day of sun" (dalla colonna sonora di "La La Land" e già usata dagli spot TIM nelle ultime settimane).

Another Day of Sun è il numero di apertura del musical del 2016, La La Land. Il numero vede alcuni guidatori, in un ingorgo di Los Angeles, che a un cento punto iniziano a ballare e cantare delle loro aspirazioni per avere successo a Hollywood. La canzone è stata composta da Justin Hurwitz con testi di Benj Pasek e Justin Paul, e coreografia di Mandy Moore.