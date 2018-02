Incidente stradale, muore nelle Antille Fabio Cappello

Ragusa - Un ragusano è morto in un incidente stradale a Saint Barth, nelle Antille francesi. Fabio Cappello, 37 anni, conosciuto nella città siciliana per aver lavorato in un noto lido di Punta Secca, Le Anticaglie. Secondo quanto riporta Le Journale de Saint-Barth, sarebbe morto “nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2:45, in una strada nel distretto di Public. Stava guidando uno scooter quando ha perso il controllo del suo veicolo. Nonostante indossasse il casco, l'uomo è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale Saint-Barthélemy. L'incidente è avvenuto senza testimoni. Sono stati prelevati campioni di sangue, la gendarmeria sta aspettando i risultati”. Cappello lavorava a Saint Barth in un ristorante. Tanti i post di cordoglio sui social: “Rimarrai nel cuore di tutti. Buon viaggio”.