Vittoria, atti di vandalismo alla villa comunale

Vittoria - La Villa Comunale di Vittoria è stata, nell'ultimo fine settimana, oggetto di diversi atti vandalici. Questi ultimi, ormai, avvengono di frequente e sul caso è intervenuto l'assessore ai Servizi Tecnici Alfredo Vinciguerra.

“Il nostro giardino comunale – spiega l'assessore – è uno dei più belli e grandi della provincia e abbiamo cercato di renderlo quanto più vivibile per le famiglie. Lo testimonia l'installazione del nuovo percorso ginnico e la manutenzione costante dei giochi per i bambini.

Ma è intollerabile che la Villa Comunale venga presa d'assalto, ormai quasi ogni giorno, dai vandali che distruggono i giochini, i cestini e imbrattano i muri con vernice spray nel corso della notte. Abbiamo già potenziato, per quanto possibile, i controlli e stiamo prevedendo l'installazione di ulteriori telecamere di sorveglianza. Sono certo che la comunità vittoriese saprà isolare questi teppisti che danneggiano tutti noi e che hanno ingaggiato una sorta di sfida contro le regole.

Sfida che perderanno perché noi continueremo a lavorare per rendere la Villa ancora più bella e sono certo che la comunità vittoriese saprà unirsi in questa battaglia di civiltà, decoro e rispetto del bene comune. Chiederemo anche un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e sono certo che, come già avvenuto in passato, si riuscirà a stabilire una sinergia a tutela della città”.