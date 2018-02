Sacche per il drenaggio donate all'ospedale civile di Ragusa

Ragusa - Alcune originali ed eleganti pochette donate alle donne operate per “vestire” la sacca di drenaggio.

Le pochette in tessuto patchwork sono state realizzate, una ad una, da Giada Drocker, giornalista, e dalla sua famiglia e sono state benedette durante la celebrazione della Santa Messa da Padre Luca, parroco di San Luigi a Ragusa. Le pochette saranno corredate da un’immaginetta di Santa Agata, protettrice delle donne operate al seno.

Le pochette saranno donate al dr. Marco Ambrogio, chirurgo oncoplastico della UOC di Chirurgia. Il reparto le presterà alle donne per permettere loro di camuffare la vistosa sacca di drenaggio da portare temporaneamente dopo l’intervento chirurgico. «Un atto di vicinanza e di solidarietà per le donne che si trovano ad affrontare un momento delicato e difficile come quello dell’intervento al seno» ha commentato il Commissario, dr. Salvatore Lucio Ficarra.