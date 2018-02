Un alloro in ricordo di Tonino Sanzone

Vittoria - È stato un grande attestato di affetto e stima quello che le scuole di Vittoria e il WWF hanno voluto tributare in ricordo di Tonino Sanzone, delegato territoriale del WWF Sicilia Area Mediterranea, venuto a mancare il 3 gennaio scorso.

I rappresentanti degli Istituti Superiori “Fermi”, “Marconi” e “Mazzini” insieme a quelli degli Istituti Comprensivi “Portella delle Ginestre”, “San Biagio” e “Sciascia” si sono riuniti del plesso “Cappellini” di via De Sanctis “Per ricordare il suo impegno nel promuovere i temi dell’Educazione all’Ambiente e la salvaguardia della natura e la sua instancabile volontà di coinvolgere e conquistare a queste tematiche i ragazzi e i giovani”. Hanno preso la parola la prof.ssa Adriana Minardi, il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, e il Delegato regionale del WWF Italia, Franco Andaloro, per tracciare i caratteri della sua azione in favore delle tematiche ambientali nei vari contesti in cui ha operato.

La Dirigente Scolastica dell’I.C. “San Biagio”, Antonia Maria Vaccarello, ha sottolineato il grande impegno di Tonino Sanzone nell’educazione ambientale rivolta alle scuole, con una innumerevole quantità di iniziative rivolte ai bambini, che hanno dato risultati notevoli nell’affinamento delle sensibilità per il rispetto della natura.

Alcuni alunni hanno poi letto alcuni brani tratti dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco e proiettato un breve filmato con le immagini delle principali attività scolastiche che hanno visto il WWF protagonista nelle scuole di Vittoria. Un albero di alloro è stato piantumato nell’aiuola della scuola, con una targa dedicata a Tonino che vede insieme il WWF e le scuole di Vittoria. L’alloro è profumato, forte, sempreverde e simbolo di vittoria e gloria per gli uomini giusti a cui Tonino certamente appartiene. Con il Parroco Don Benedetto Sacco è stata infine celebrata una Santa Messa presso la Chiesa della Spirito Santo che visto tutti riuniti in comunione.

Tanti sono stati gli amici e volontari WWF, provenienti da tutta la Sicilia, intervenuti alla cerimonia, fra i quali Marisa Trombatore del Lions Club, e poi Oleana Prato, Patrizia Orsini, Enzo Galia, Rino Strano e tutti i soci WWF di Vittoria.