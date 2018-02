Scicli, stasera l'Aria del Continente al cine teatro Italia

Scicli - Nuova stagione teatrale al Cine Teatro Italia. Ecco gli appuntamenti.

07 FEBBRAIO ore 21.00

Salvo Saitta in L'ARIA DEL CONTINENTE di Nino Martoglio

con Aldo Mangiù e Katy Saitta



01 MARZO ore 21.00

Eduardo Saitta in LUNA DI MIELE CON TUA MOGLIE di Eduardo Saitta

con Massimo Procopio e Agatino Ferlito



22 MARZO ore 21.00

Salvo Saitta in PENSACI, GIACOMINO di Luigi Pirandello

con Aldo Mangiù e Eduardo Saitta

26 APRILE ore 21.00

Enrico Maria Falconi in S'AMAVANO di Enrico Maria Falconi

con Ramona Gargano



Abbonamento a 4 spettacoli €45

Info. e Prenotazioni 338 2380278 - 334 7955756

Botteghino aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 19.00 alle ore 22.00