83enne e ballerina: la vecchia che balla de Lo Stato Sociale

Per noi Paddy Jones ha già vinto. La ballerina 83enne si è esisbita con lo Stato Sociale sulle note de "Una vita in vacanza" e ha davvero incantato il pubblico di Sanremo per l'energia e l'incredibile agilità dimostrata nonostante la sua età "matura". La Jones, il cui vero nome è Sarah Patricia Jones, era già famosa, anche in Italia, per le sue esibizioni in alcuni talent come l’inglese "Britain’s Got Talent" o l’edizione spagnola di "Tu si que vales", in cui è risultata vincitrice nel 2009 insieme al partner di ballo Nico Espinosa. La Jones è anche detentrice del Guinness dei primati come ballerina di salsa più anziana del mondo.

La sua esibizione non è causale. Nella canzone de Lo stato sociale, infatti, si fa riferimento a "una vecchia che balla, niente nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e canta". Quale migliore "vecchia che balla" della Jones?

La sua esibizione è uno spettacolo, un inno alla vita frizzante e giovanile. Proprio come la canzone dello Stato Sociale.