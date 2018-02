Comiso, vinti 300 mila euro con un gratta e vinci

Comiso - C'è un misterioso vincitore di gratta e vinci a Comiso. E in queste ore, è caccia al fortunato baciato dalla dea bendata. L'uomo del mistero ha vinto 300 mila euro presso la Tabaccheria Romano: la vincita riguarda un gratta e vinci che in realtà è stato acquistato il 31 gennaio ma la comunicazione è arrivata in tabaccheria soltanto ieri.

Nel 2008, sempre nella stessa tabaccheria, furono vinti 500 mila euro. Difficile sapere chi sia il fortunato: la tabaccheria si trova in un luogo di passaggio ed è frequentata da molti avventori. Non si esclude, dunque, che la persona che abbia vinto al gratta e vinci possa essere anche di fuori.