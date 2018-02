Fabio Cappello, una sottoscrizione per riportare la salma in Italia

Ragusa - Gli amici di Fabio Cappello, morto a 37 anni in un incidente in scooter nelle Antille francesi, hanno aperto una sottoscrizione per spesare il rientro della salma in Italia.

"Non pensiamo ai problemi ma alle soluzioni" .....e tu questo ce lo dici sempre! Noi tutti, amici e famiglia, ti rivogliamo a casa.

Chiunque volesse contribuire a riportare FABIO a casa, può farlo tramite una donazione. ?Grazie?". Così scrivono gli amici.

Tramite bonifico (banca o posta)

IBAN: IT45S0760105138208513408520

DALL'ESTERO(CODICE BIC): BPPIITRRXXX

INTESTATARIO: Mario Magnano

CODICE FISCALE: mgnmra81e08h163c

CAUSALE: "Un aiuto per Fabio"

Tramite ricarica postepay (tabacchi o poste)

NUMERO CARTA: 5333 1710 6052 0083

INTESTATARIO: Mario Magnano

CAUSALE: "Un aiuto per Fabio"

PS. L'INTESTATARIO DEL CONTO È UNO DEGLI AMICI CHE FA PARTE DEL GRUPPO ORGANIZZATIVO DI QUESTA INIZIATIVA.