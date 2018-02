Travolto mentre attraversava la strada, muore comisano Nunzio De Cara

Gela - Un anziano di Comiso e' morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre a piedi stava percorrendo un tratto della strada statale 115 Gela-Vittoria. La vittima e' Nunzio De Cara, 76 anni, di Comiso. L'incidente si e' verificato alle porte della citta' di Gela, nel nisseno. L'uomo e' stato investito da una vettura che non si e' fermata.

Non e' escluso che l'automobilista non si sia accorto di nulla. Il luogo dell'incidente, in contrada Piana del Signore, nei pressi del bivio per l'Agip Mineraria, si trova in una zona periferica e scarsamente illuminata. Sull'episodio indaga la polizia. L'ipotesi di reato e' l'omicidio stradale.