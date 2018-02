Le Masserie: distanti da annuncio sessista su commesse

Ragusa - In ordine alle recenti notizie di stampa di un annuncio di ricerca di personale apparso sul web di un’azienda operante all’interno del Centro Commerciale Le Masserie ed avente natura discriminatoria circa il profilo della commessa prospetticamente da assumere, la Proprietà e la Direzione del Centro Commerciale Le Masserie, nel dissociarsi categoricamente da simili comportamenti, osservano quanto segue.

1) L’annuncio non è in alcun modo riferibile alla Proprietà o alla Direzione del Centro Commerciale;

2) I singoli operatori, pur nella piena libertà di gestione del ramo d’azienda loro affittato e, conseguentemente, nella scelta del personale, sono contrattualmente chiamati ad ottemperare rigorosamente alle previsioni dei contratti collettivi nazionali, alle leggi ed ai regolamenti di volta in volta in vigore, in materia di lavoro, assicurazione, previdenza sociale, sicurezza ed igiene riguardanti il personale;

3) La Proprietà in esito alle verifiche sull’accaduto, si riserva di agire in ogni opportuna sede e come meglio, nei confronti dei soggetti che non solo non rispettano i valori fondanti dell’accesso al lavoro, costituzionalmente garantiti, ma sviliscono e vilipendono il corretto e lineare comportamento della Proprietà e della Direzione del Centro Commerciale rispetto alle politiche del lavoro ed ai rapporti sindacali, come sempre dimostrato ed anche recentemente confermato nella vicenda della chiusura dell’ancora alimentare e successiva riapertura.