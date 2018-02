Vendesi Fiat 500 L 110 F berlina del 1971 € 6500,00

Scicli - VENDESI 500 L 110 F berlina del 1971 € 6500,00.

Restaurata in tutte le sue parti, tenuta sempre in box, colore Rosso Ferrari, cambio sincronizzato.

Perfettamente funzionante, compresi tergicristalli, specchietto retrovisore con luce, clacson.

Carrozzeria in perfetto stato

Motore restaurato per intero nel 2002, la macchina parte senza problemi anche dopo lunghi periodi di non utilizzo.

Cambio sincronizzato

Sedili regolabili reclinabili

Batteria nuova

Targa originale

Libretto originale

Allarme tipo immobilizer

Copri ruote in perfetto stato

Ricambi acquistati nuovi:

Capotta nuova

Copri sedili nuovi

Guarnizioni dei vetri nuove

Maniglie di apertura delle porte nuove

Rivestimento interno delle pareti e delle portiere nuovi

Manovelle dei vetri nuove

Tergicristallo nuovi

Specchietto esterno nuovo

Gomme nuove

Vano porta oggetti alla base del cambio nuovo

Posacenere nuovo

Maniglie porte interne nuove

Stemma fiat nuovo

Monta cinture di sicurezza

Copri auto impermeabile anti UV su misura nuovo. Scrivere a info@ragusanews.com.