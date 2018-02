Finanziamenti europeri per imprese dell'agroalimentare. Convegno a Modica

Modica - Finanziamenti europei e Programma di Sviluppo Rurale Sicilia, opportunità per le imprese agroalimentari. Se ne parlerà lunedì 12 febbraio alle ore 9 nella sala convegni di Gerratana S.r.l., in viale delle Industrie 16 (Contrada Fargione, Zona industriale Modica – Pozzallo), in un convegno organizzato dalla storica azienda di arredamenti e attrezzature per bar e ristoranti, da RuralChoice (gruppo di progettazione e consulenza tecnica alle imprese agricole e alimentari) e da CoFood (network di consulenza legale, tecnica e commerciale per il settore alimentare e mangimistico), con il patrocinio della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia, dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Ragusa e dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna.

Precederà il convegno, la presentazione del progetto Gate-Med Food hub, nato da una joint venture tra Gerratana s.r.l., RuralChoice e CoFood S.r.l.s. Si tratta di una piattaforma di progettazione e formazione culturale alimentare di alto profilo, realizzata con partner qualificati e tesa a moltiplicare le opportunità di mercato per gli operatori di settore. Gli eventi, che si terranno da marzo a novembre, spazieranno su vari temi: dai vantaggi sociali ed economici della valorizzazione e gestione sicura degli alimenti invenduti al quadro normativo-tecnico e alle leve di marketing per i prodotti biologici in Sicilia; dagli obblighi per gli operatori del settore Horeca sulle informazioni nutrizionali degli alimenti, alla ottimizzazione della sicurezza igienica nel settore ristorazione e nell’utilizzazione di ingredienti e tecniche di cottura innovativi, fino al tema assai attuale degli insetti, che rappresentano la nuova frontiera alimentare per la sostenibilità ambientale. A corredo dei corsi saranno previste dimostrazioni, workshop e show-cooking di attrezzature professionali e nuovi prodotti.

Dopo i saluti di Francesco Celestre (presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Ragusa) e di Corrado Vigo (presidente della Federazione degli Ordini degli agronomi siciliani), l’on. Giovanni La Via, deputato al parlamento europeo e presidente della Commissione europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, darà il via ai lavori del convegno, parlando di “Investimenti e politica europea nel settore agroalimentare in Sicilia”.

A seguire, Giorgio Carpenzano, direttore dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Ragusa, illustrerà le opportunità offerte dal PSR Sicilia 2014/2020. Infine, Alfio Daniele Romano, presidente dell’Ordine dei Tecnologi alimentari di regioni Sicilia e Sardegna, tratterà il tema delle “Tecnologie innovative nella trasformazione dei prodotti agricoli”. Modererà Carmelo Arezzo, già segretario generale della Camera di Commercio di Ragusa.

La partecipazione al convegno consentirà di acquisire crediti formativi professionali ai Tecnologi alimentari e ai dottori agronomi e forestali.