Ragusa, a Carnevale Kung Fu Show della Scuola Arti D'Oriente

Ragusa - Ritorna il Carnevale a Ragusa e la scuola Arti D’oriente, diretta dal Maestro Davide Migliorisi, parteciperà all’evento “Carnevale in Piazza – Ragusa in Festa!” con uno spettacolo denominato “Kung Fu show”. La scuola di arti marziali cinesi sarà presente in piazza San Giovanni martedì 13 febbraio, in occasione del tradizionale Martedì Grasso, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con una serie di lezioni dimostrative adatte a bambini e adulti. La scuola Arti D’Oriente si esibirà all’interno di un’ampia tensostruttura coperta e riscaldata.

Lo spettacolo è particolarmente indicato per i bambini: i giovanissimi allievi della scuola Arti D’Oriente, infatti, dimostreranno la loro bravura ai loro coetanei e sarà anche l’occasione per trascorrere un pomeriggio di sano divertimento all’insegna dello sport. Tutti, infatti, potranno prendere parte alle lezioni dimostrative che si svolgeranno in piazza San Giovanni e provare, così, un’arte millenaria che affascia e trascina ancora oggi tantissimi giovani in tutto il mondo.

Ma lo spettacolo è anche pensato per gli adulti: alle lezioni di Kung Fu, infatti, si alterneranno le pratiche di Qi Gong e Taijiquan, discipline particolarmente amate sia dai giovani che dagli adulti. I corsi saranno aperti a tutti per una lezione di prova.