Scoglitti, arrestato algerino con un etto di hashish

Vittoria - E' stato arrestato dai carabinieri a Scoglitti un algerino di 50 anni con precedenti penali, Bentarzi Rabah, sorpreso a cedere in via Rizzo due dosi di hashish, di quasi un grammo, ad un 44enne del posto. L’immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire 125 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare un altro cospicuo quantitativo di hashish opportunamente occultato nell’abitazione: 9,5 grammi sono stati scoperti nel contatore della corrente elettrica, mentre un panetto di 97 grammi è stato trovato in un’intercapedine del muro perimetrale dell’immobile.

E’ scattato così l’arresto in flagranza di reato per il magrebino che è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ibleo, dott. Santo Fornasier, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio.