Chiaramonte, sfilerà il gruppo mascherato dei richiedenti asilo. VIDEO

Chiaramonte Gulfi - "Voci e colori dell'Africa". E' questo il nome del gruppo mascherato fuori concorso che sfilerà domenica pomeriggio durante il tradizionale Carnevale di Chiaramonte Gulfi ed è composto interamente da migranti richiedenti asilo provenienti principalmente dall'Africa.

Arrivano dalla Nigeria, dal Senegal, dalla Costa D'Avorio, dal Ghana e da tanti altri Paesi: in tutto, saranno 35 giovani, ragazzi, donne, bambini e persino nuclei familiari che hanno deciso di danzare e cantare le musiche tipiche dei loro Paesi e partecipare così al Carnevale di Chiaramonte. I richiedenti asilo che partecipano alla manifestazione fanno riferimento all'associaziona "La Sorgente", che si occupa di prima accoglienza e richiedenti asilo e che hano il centro operativo al CAS de "Le Mole" e all'Iblea Hotel.

Il gruppo mascherato sflierà con costumi e strumenti musicali tipici dei loro Paesi e si esibiranno suonando musica moderna e contemporanea. Il progetto è stato curato in particolare dagli operatori Oriella Ragusa, Carolina Ragusa e Maria Inguì. L'iniziativa è nata dalla voglia di approcciarsi alla realtà chiaramontana e anche per spezzare la quotidianità e distogliere, in qualche modo, il pensiero dalle difficoltà giornaliere. Un modo come un altro per sentirsi partecipi e attivi all'interno di una comunità.