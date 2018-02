Partito il Carnevale di Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - Spettacolo di bolle colorate, balli di gruppo, giochi e tanta musica. Con il tradizionale “Carnevale dei piccoli” ha preso il via ieri l’edizione 2018 della manifestazione promossa dal Comune di Palazzolo, assessorato comunale al Turismo. Il giovedì grasso è stato caratterizzato anche dall’inaugurazione della mostra dei carri in miniatura, allestita come ogni anno negli spazi dell’ex Biblioteca comunale di corso Vittorio Emanuele e che si potrà visitare fino a martedì, occasione per apprezzare i piccoli capolavori della cartapesta realizzati dai giovani palazzolesi.

Il pomeriggio di musica con l’officina delle feste, il “Magic carnival” e i personaggi della Walt Disney. A organizzarlo la “Valentino catering” in collaborazione con la sottosezione di Siracusa dell’associazione Unitalsi. Avviato anche “Il Carnevale del gusto” e all’interno del tradizionale veglione in Piazza del Popolo con le degustazioni della salsiccia, dei cavati e delle prelibatezze della gastronomia locale. “Il Carnevale quest’anno – afferma il sindaco Carlo Scibetta - continua a riproporsi, come da tradizione secolare, con degli elementi che richiamano le antiche usanze che avevano caratterizzato il Carnevale palazzolese, tra queste il Re Carnevale, che sfilerà e poi il martedì sarà bruciato in piazza. E il classico veglione dove le persone potranno degustare i prodotti tipici locali e ballare in maniera spensierata senza doversi preoccupare delle condizioni meteorologiche”.

Le iniziative del Carnevale continueranno domani alle 17 in Piazza del Popolo con “Il Carnevale del gusto” a cura di “Valentino catering” e alle 19,30 il tradizionale veglione e la musica con “Born it band” e dj Fab Samperi. Le manifestazioni entreranno nel vivo domenica con la musica al mattino, dalle 12 in Piazza del Popolo per ballare con l’orchestra “La Luna rossa”. Alle 13 “Il Carnevale del gusto”, il grande pranzo dedicato alle eccellenze del gusto con la valorizzazione delle produzioni tipiche della gastronomia, a cura della “Valentino Catering”. Alle 16 appuntamento con “Choco clown” a cura della pasticceria “Corsino”, per gustare i dolci tipici tra musica e gioco.

Alle 17 da piazza Pretura partirà la sfilata dei gruppi in maschera mentre in Piazza del Popolo ci sarà la tradizionale sagra della salsiccia palazzolese, con la salsiccia di suino nero da allevamento locale di Palazzolo Acreide. Poi alle 18 il tradizionale veglione di Carnevale con la musica dell’orchestra “La luna rossa” e alle 22 il grande ospite della serata il dj Albertino. Martedì la sfilata dei gruppi in maschera partirà da piazza Giovanni Nigro dove alle 16 ci sarà la storica “Sagra dei cavati” a cura del Circolo San Paolo e la musica con i “Broken Stick”. In Piazza del Popolo “Il Carnevale del gusto”, il tradizionale veglione e la musica, dalle 22, con i “Sud Sound System”, la band che chiuderà questa edizione del Carnevale.

Stasera all’interno del veglione in piazza, alle 20 ci sarà apericena e musica con i “Qbeta” e il dj Angelo Magni e lunedì 12 alle 20 tradizionale veglione in maschera, cena e ballo, la musica dei “Sicula retrò” e dj Lucio Pappalardo, dj Ste e dj Mauro Larosa. Le due serate saranno a pagamento.