Comiso: a passeggio invece di essere ai domiciliari. Arrestato

Comiso - Passeggiava tranquillamente in una via del centro di Comiso, quando invece doveva scontare gli arresti domiciliari nella propria abitazione: sono scattate così le manette per il 22enne S.A., beccato ieri dai Carabinieri. L'uomo si trovava in via Sciascia e per questo è stato arrestato in flagranza di reato.

Il giovane è stato risottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott. Santo Fornasier, per i provvedimenti di competenza, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di evasione.