Vittoria: il ladro di salumi e formaggi, arrestato Rosario Antoci. VIDEO

Vittoria - E' stato arrestato ieri dalla polizia Rosario Antoci, vittoriese, 33 anni, pluripregiudicato per diverse tipologie di reato, accusato di furto aggravato. Un cittadino, intorno alle 16 di ieri, ha segnalato la presenza di un giovane, con il volto travisato, mentre era intento ad asportare degli scatoloni pieni di salumi e formaggi da un furgone di una nota azienda, parcheggiato in Via Brescia.

L'uomo aveva un berrettino da baseball, una sciarpa e da un paio di occhiali scuri, indossava dei guanti e stava svaligiando un furgone frigo. Dalla tasca del soggetto, si notava fuoriuscire una forma formaggio. L'uomo è stato bloccato dalla polizia che ha anche ritrovato sul posto due spadini ricavati dalle lame di due coltelli da cucina, arnesi atti allo scasso. Accatastati dietro ad un alto cespuglio, c'erano vari scatoloni e salumi sfusi.

Antoci ha fatto tutto da solo. Privo di un mezzo di traporto è stato notato dalle telecamere decine di volte mentre faceva avanti e indietro con le scatole piene di generi alimentari. Le toglieva dal furgone per metterle in un appezzamento di terreno nascoste per poi passare a riprenderle in un secondo momento.

I rilievi effettuati hanno permesso di appurare che la serratura del portellone posteriore del furgone risultava essere stata forzata tramite chiave adulterina o spadino.

In sede di denuncia la vittima riferiva che il valore della merce asportata risultava essere di circa 3.000 euro. Antoci è stato arrestato per il reato di furto aggravato e, come disposto dal Pubblico Ministero Dott. Santo Fornasier, è stato condotto in carcere ed oggi sarà processato con rito direttissimo.

La refurtiva recuperata veniva quindi restituita al legittimo proprietario.