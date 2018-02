Cercasi assaggiatori retribuiti per Milka, Oreo e Mikado

Un lavoro da sogno: essere pagati per mangiare cioccolato. E' quanto sta facendo la multinazioanle del dolce Mondelez International tramite un annuncio sui social: cercasi assaggiatori di cioccolato. Con un tweet e un post su facebook, si cercano assaggiatori giovani e motivati per un lavoro di grande responsabilità.

Astenersi non appassionati del mondo del cacao. "Stiamo cercando appassionati di cioccolato - si legge nell'annuncio - per testare nuove invenzioni di Cadbury Dairy Milk, Oreo, Milka e Green & Black's USA presso il nostro Global Science Center a Reading, #UK. Tutto ciò che serve è la passione per il cioccolato e le papille gustative per il rilevamento. I candidati dovranno superare una serie di "sfide cioccolatose", compresa la possibilità di rilevare differenze quasi impercettibili tra 2 pezzi di cioccolato: un'abilità vitale per ogni assaggiatore! Interessato?".

Se poi si riuscirà a superare le selezioni, il candidato sarà inquadrato nel ruolo di Research Development Quality, con assunzione "permanent" cioè a tempo indeterminato, con orario part-time (15 ore e mezzo a settimana) e la paga di circa 9 sterline, cioè più o meno 10 euro, l'ora. Lo scopo, a parte tutto, è davvero serio: lanciare sul mercato nuovi prodotti assaggiandoli prima e fornendo dunque un feedback circa il gusto, proprio come farebbero i consumatori.

L'unica richiesta è la passione, in quanto tutti i candidati saranno sottoposti ad un corso di formazione per sviluppare le capacità di analisi sensoriale e un "vocabolario specifico richiesto per comunicare le opinioni". Un po' come accade per i sommelier o gli assaggiatori di olio. La Mondelez International ha oltre 90mila dipendenti in tutto il mondo e comprende marchi come Oreo, Mikado, i cracker Ritz e una vasta gamma di barrette di cioccolato , da Toblerone a Milka.