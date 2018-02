Ryanair cerca personale a Catania e Palermo

Continua la grande campagna di reclutamento del personale di bordo Ryanair: la compagnia aerea low cost organizza nuovi "Recruitment Days", giornate dedicate ai colloqui preliminari per selezionare assistenti di volo a Catania e a Palermo.

I "Recruiment Days", sono organizzati in collaborazione con Crewlink, società specializzata nella selezione e nella preparazione del personale di volo.

Si parte con le selezioni il 23 gennaio e il 13 febbraio a Catania e il 31 gennaio e il 22 febbraio a Palermo.

I colloqui consistono in un test in lingua inglese e in un colloquio (sempre in lingua inglese) con i responsabili delle risorse umane di Ryanair. Tutti i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: maggiore età, conoscenza ottima della lingua inglese, altezza minima di 1.57 cm e buone capacità visive (ammesse le lenti a contatto).

Occorrono inoltre buone doti natatorie e buona forma fisica e che non sia visibile alcun tatuaggio. Nel giorno del colloquio è richiesto uno specifico abbigliamento: le donne dovranno indossare una gonna lunga fino al ginocchio con collant color carne o trasparenti e camicia a manica corta. Gli uomini, invece, dovranno indossare dei pantaloni classici e una camicia a manica corta.

Per coloro i quali la selezione avrà esito positivo è previsto un corso di formazione a pagamento di sei settimane. Superato il periodo di training, seguirà la firma del contratto di lavoro.

Per candidarsi, gli interessati dovranno andare sull'apposita pagina della società Crewlink e selezionare la data del colloquio a cui si intende partecipare, completando così il test per la qualificazione.