Falsa licenza noleggio auto, romano si impossessa dei dati di un ragusano

Ragusa - Un romano di 59 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma perchè aveva utilizzato i dati anagrafici di un ragusano in possesso di regolare licenza NCC, che permette il noleggio di un'auto con conducente. L'uomo si è praticamente sostituito ad esso, mettendo in atto una serie di truffe nella zona di Roma. L'indagine è partita da una denuncia effettuata da un ragusano lo scorso novembre 2017, che aveva ricevuto un avviso di proroga indagini dalla Procura di Roma per il reato di truffa, commesso attraverso l’utilizzo di una licenza NCC a lui illecitamente intestata, rilasciata dal Comune di Monterosso Almo.

Gli agenti della Polizia Stradale avviavano le indagini partendo proprio da quest’ultimo Comune accertando che, all’interno del carteggio relativo alla regolare licenza del ragusano, vi era una nota pervenuta dal Comune di Roma che, al fine di rilasciare un permesso di circolazione all’interno della zona ZTL di Roma, chiedeva ulteriori notizie sulla licenza di NCC intestata al ragusano rilasciata proprio dal Comune di Monterosso.

Dagli atti è stato rilevato che con i dati anagrafici del ragusano era stata costituita una società di trasporto persone, che, con l’utilizzo di un veicolo Mercedes, avrebbe dovuto effettuare i trasporti all’interno della zona ZTL di Roma.

Presso la Motorizzazione e presso l’ufficio ACI è emerso che la vettura Mercedes, utilizzata dalla falsa ditta NCC, era intestata ad un afghano che aveva redatto un contratto di affitto del mezzo con il romano di 59 anni. Attraverso la consultazione della banca dati interforze veniva accertato che aveva diversi precedenti penali per riciclaggio di veicoli, simulazione di reato e truffa.

Il romano è stato denunciato per i reati di uso di atto falso, sostituzione di persona e trattamento illecito di dati personali.