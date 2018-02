Don Giugginu, l'omaggio degli artisti

Modica - Sono stati celebrati, nella chiesa Santa maria di Betlem, i funerali di Giorgio Di Rosa, Don Giugginu, l'uomo dei gelati e delle granite. In occasione delle esequie, il 127 Fiat Fiorino gelateria che Giugginu chiamava affettuosamente "Francesca" è stato parcheggiato davanti alla chiesa in maniera simbolica. In queste ore diversi artisti di Modica hanno reso omaggio a Giugginu. la creativa Rosa Cerruto ha rilasciato un disegno che ritrae Don Giugginu a Modica Alta, a fare la felicità dei bambini.

E un altro famoso autore modicano, Angelo Ruta, ha voluto omaggiare Giugginu, con un cono gelato, al gusto di cielo stellato, che lacrima.