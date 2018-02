Modica: picchiò un uomo durante un incidente a catena, denunciato albanese

Modica - Il tamponamento a catena avvenuto a Modica il 2 febbraio scorso ha avuto anche conseguenze di natura penale per un automobilista albanese coinvolto nel sinistro che aveva perso le staffe ed aveva aggredito verbalmente e fisicamente un modicano, genitore di una ragazza coinvolta nel sinistro, che era intervenuto sul luogo poiché avvisato dell’accaduto dalla figlia.

L’incidente si era verificato intorno alle 11,30 in via Modica-Ispica. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Due persone sono state accompagnate in ospedale con l’ambulanza del 118 mentre altri automobilisti e passeggeri avevano riportato ferite lievi.

Un automobilista di nazionalità albanese, durante quelle fasi concitate, aveva perso le staffe picchiando un modicano. Per le conseguenze dell’aggressione la vittima è stata portata al pronto soccorso mentre l’aggressore è risalito sul furgone allontanandosi dai luoghi prima dell’arrivo della Volante, speronando l’autovettura dell’uomo che aveva aggredito prima.

Dopo una rapidissima indagine è stati identificato il cittadino di 29 anni di origini albanesi, residente da tempo a Modica assieme ad altri familiari.

Lo straniero, consapevole di avere il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa sin dal novembre 2017 e preoccupato di incorrere nelle contravvenzioni previste dal codice della strada.

La vittima dell’aggressione, che ha riportato un trauma contusivo al volto e trauma distorsivo al rachide cervicale con prognosi di 15 giorni, non appena è stato in grado di poter svolgere normalmente le proprie attività si è presentato presso gli uffici del Commissariato di Modica denunciando il suo aggressore.

Lo straniero oltre a rispondere degli illeciti di natura amministrativa commessi in violazione del codice della strada sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni e danneggiamento in danno del modicano.

Foto: repertorio